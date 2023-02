F1, Verstappen lancia subito un messaggio, ma la Ferrari è in scia nelle prime ore di Test a Sakhir (Di giovedì 23 febbraio 2023) Calato il sipario sulle prime quattro ore della prima giornata di Test di F1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir, piloti e team hanno lavorato alacremente in cerca della messa a punto ideale, con una temperatura sull’asfalto oltre i 40°C e di 30°C in aria. Ebbene, si è cominciato laddove si era finito, ovvero Max Verstappen davanti a tutti. L’olandese della Red Bull ha fermato i cronometri sul tempo di 1:32.959 precedendo di 0.294 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e di 0.712 la Williams del thailandese Alexander Albon. Ferrari che ha girato con un’ala a medio carico al posteriore, usando una una configurazione molto efficiente e ottenendo delle velocità di punta praticamente identiche a quella della RB19 di Verstappen. Per il neerlandese e Sainz 71 e 72 giri ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Calato il sipario sullequattro ore della prima giornata didi F1 in Bahrain. Sul circuito di, piloti e team hanno lavorato alacremente in cerca della messa a punto ideale, con una temperatura sull’asfalto oltre i 40°C e di 30°C in aria. Ebbene, si è cominciato laddove si era finito, ovvero Maxdavanti a tutti. L’olandese della Red Bull ha fermato i cronometri sul tempo di 1:32.959 precedendo di 0.294 ladello spagnolo Carlos Sainz e di 0.712 la Williams del thailandese Alexander Albon.che ha girato con un’ala a medio carico al posteriore, usando una una configurazione molto efficiente e ottenendo delle velocità di punta praticamente identiche a quella della RB19 di. Per il neerlandese e Sainz 71 e 72 giri ...

