F1, Toto Wolff: “Abbiamo una base solida da cui partire. Hamilton mi stupisce ogni anno” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo una stagione passata con una sola vittoria all’attivo e mai competitiva per il Mondiale, la Mercedes è molto attesa nel 2023 già dalle prime gare. In conferenza stampa ha parlato Toto Wolff: “L’inverno è stato durissimo. L’umore comunque è altissimo ed ora sentiamo l’entusiasmo di tornare a gareggiare”. Questa mattina è sceso in pista George Russell e Wolff ha parlato delle sensazioni del pilota britannico: “Era contento della macchina, che sembra abbia giusto bilanciamento. Non c’è stato saltellamento come lo scorso anno e questo è un buon punto di partenza. Una mattinata produttiva. Attesa anche per Lewis Hamilton e per lui Toto Wolff ha solo parole al miele: “Sono sbalordito da lui. Questo è il decimo anno con il team ed ogni ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo una stagione passata con una sola vittoria all’attivo e mai competitiva per il Mondiale, la Mercedes è molto attesa nel 2023 già dalle prime gare. In conferenza stampa ha parlato: “L’inverno è stato durissimo. L’umore comunque è altissimo ed ora sentiamo l’entusiasmo di tornare a gareggiare”. Questa mattina è sceso in pista George Russell eha parlato delle sensazioni del pilota britannico: “Era contento della macchina, che sembra abbia giusto bilanciamento. Non c’è stato saltellamento come lo scorsoe questo è un buon punto di partenza. Una mattinata produttiva. Attesa anche per Lewise per luiha solo parole al miele: “Sono sbalordito da lui. Questo è il decimocon il team ed...

