F1 | test Bahrain | Verstappen il più veloce nella prima giornata e Sainz 3°

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sakhir, 23 feb. - (Adnkronos) - Maxè il piùdelle tre giornate disul circuito di Sakhir, sede del Gp del, che aprirà il mondiali di F1 il prossimo 5 marzo. L'olandese della Red Bull gira in 1'32"837 davanti allo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'32"866) e alle due Ferrari dell'altro spagnolo Carlos(1'33"253) e del monegasco Charles Leclerc (1'33"267). Quinto e sesto tempo per gli inglesi Lando Norris (1'33"462) su McLaren e Lewis Hamilton (1'33"508) su Mercedes.

