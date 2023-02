F1 test Bahrain prima giornata 2023, risultati, classifica e tempi: Verstappen davanti a Sainz (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul circuito di Sakhir hanno preso finalmente il via i primi test stagionali in vista dell’imminente stagione di Formula 1, che scatterà il prossimo fine settimana sullo stesso tracciato. Tre giornate decisamente importanti per le 10 scuderie, dato che saranno le uniche in cui potranno effettivamente testare le nuove vetture in questa off-season. Tanto lavoro da fare, tanti set-up da sviluppare e come smpre una moltitudine di incognite. Con queste premesse diventa difficile dare un significato rilevante ai tempi fatti segnare in questa prima mattinata, ma di certo non è sorprendente vedere Max Verstappen davanti a tutti, con un 1:32.959 fatto registrare nell’ultima mezz’ora di prove. Fino a quel momento era rimasto in testa Carlos Sainz, che ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul circuito di Sakhir hanno preso finalmente il via i primistagionali in vista dell’imminente stagione di Formula 1, che scatterà il prossimo fine settimana sullo stesso tracciato. Tre giornate decisamente importanti per le 10 scuderie, dato che saranno le uniche in cui potranno effettivamenteare le nuove vetture in questa off-season. Tanto lavoro da fare, tanti set-up da sviluppare e come smpre una moltitudine di incognite. Con queste premesse diventa difficile dare un significato rilevante aifatti segnare in questamattinata, ma di certo non è sorprendente vedere Maxa tutti, con un 1:32.959 fatto registrare nell’ultima mezz’ora di prove. Fino a quel momento era rimasto ina Carlos, che ha ...

