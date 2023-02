F1 | Test Bahrain - Giorno 1 | Red Bull e Verstappen volano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Mondiale di Formula 1 2023 è entrato nel vivo con la prima delle tre giornate dicollettivi sul circuito del. Al termine di una lunga giornata di prove, Maxha segnato la migliore prestazione cronometrica della giornata e ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. La classifica. La RedRacing ha iniziato il 2023 esattamente da dove aveva lasciato la passata stagione, cioè davanti a tutti. Maxha girato per l'intera giornata con la nuova RB19 e ha completato 157 giri in totale, dimostrando una grande costanza, soprattutto nella simulazione di GP effettuata al pomeriggio, e tanta affidabilità. Anche se la classifica dei tempi è praticamente inutile alla comprensione dei valori in pista, fa piacere ritrovare ...

Abbiamo lavorato sul set - up , cui abbiamo associato alcune prove di valutazione gomme e deiaerodinamici con differenti livelli di carburante ', ha commentato il monegasco della Ferrari. ' ...Charles Leclerc ha parlato al termine della prima giornata di2023 in, con il pilota monegasco della Ferrari che non ha brillato in questa sessione inaugurale della nuova stagione. 'In 64 giri abbiamo provato un po' di tutto, dal set - up alle gomme ...

Il due volte campione del mondo ha dimostrato velocità e costanza, lasciandosi alle spalle l'Aston Martin di Alonso e le due Ferrari di Sainz e Leclerc ...Problemi Ferrari ai Test: La Scuderia di Maranello ha riscontrato alcuni imprevisti durante il primo giorno di Test in Bahrain. C’è da preoccuparsi Il Cavallino Rampante è andata verso i Test con il ...