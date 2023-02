F1 | Test Bahrain - Giorno 1 | Red Bull e Verstappen volano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Mondiale di Formula 1 2023 è entrato nel vivo con la prima delle tre giornate dicollettivi sul circuito del. Al termine di una lunga giornata di prove, Maxha segnato la migliore prestazione cronometrica della giornata e ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. La classifica. La RedRacing ha iniziato il 2023 esattamente da dove aveva lasciato la passata stagione, cioè davanti a tutti. Maxha girato per l'intera giornata con la nuova RB19 e ha completato 157 giri in totale, dimostrando una grande costanza, soprattutto nella simulazione di GP effettuata al pomeriggio, e tanta affidabilità. Anche se la classifica dei tempi è praticamente inutile alla comprensione dei valori in pista, fa piacere ritrovare ...

s'è issato il cinese Zhou con l'Alfa Romeo - Sauber in 1'31"610, a dare un tocco tangenziale e spiazzante a questi test di pre-stagione in Bahrain. La situazione in casa Mercedes è ancora complicata dopo il difficile 2022. Anche nei test prestagionali in corso in Bahrain, Lewis Hamilton e George Russell stanno incontrando problemi con la loro vettura. Il sette volte campione del mondo ha parlato così: "È stata una mattinata ..."

MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – In cima alla classifica dei tempi spunta un pò a sorpresa il nome di Zhou Guanyu ma è ancora Max Verstappen a impressionare, con una Ferrari che però ha motivi per sorri ...TEST BAHRAIN - Leclerc non ha pensato solo alla velocità del giro, ma in Ferrari ci si è concentrati - strategia adottata anche per Sainz - al lavoro ...