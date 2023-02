F1, test Bahrain 2023, Sainz: “Una giornata positiva” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, ha parlato dopo la conclusione del primo giorno di test della F1 in Bahrain. Ecco le sue parole: “Nel complesso direi che si è trattato di una positiva giornata inaugurale. L’affidabilità è stata buona e abbiamo potuto girare senza problemi, completando il programma di lavoro e raccogliendo molti dati preziosi. Abbiamo fatto dei progressi con il set-up nel corso della mattinata e siamo anche riusciti a condurre dei buoni test con le gomme che avevamo già provato ad Abu Dhabi. L’obiettivo è continuare così anche domani”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos, ha parlato dopo la conclusione del primo giorno didella F1 in. Ecco le sue parole: “Nel complesso direi che si è trattato di unainaugurale. L’affidabilità è stata buona e abbiamo potuto girare senza problemi, completando il programma di lavoro e raccogliendo molti dati preziosi. Abbiamo fatto dei progressi con il set-up nel corso della mattinata e siamo anche riusciti a condurre dei buonicon le gomme che avevamo già provato ad Abu Dhabi. L’obiettivo è continuare così anche domani”. SportFace.

