F1, risultati e classifica Test Sakhir 2023: day-1. Verstappen dominatore, Sainz e Leclerc inseguono (Di giovedì 23 febbraio 2023) La stagione della F1 si è aperta ufficialmente con la prima giornata di Test sul circuito del Sakhir, che nel weekend del 3-5 marzo ospiterà l’attesissimo GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale F1. Le scuderie hanno potuto iniziare a studiare l’efficienza delle nuove monoposto, valutando il rendimento delle novità apportate durante l’inverno e analizzando dati importanti in vista del Gran Premio che animerà la scena tra una decina di giorni. La nuova annata agonistica è ripartita proprio come ci eravamo lasciati al termine di quella passata: Max Verstappen è apparso di un altro pianeta nel corso delle otto ore e mezza passate in pista. Il Campione del Mondo ha destato un’ottima impressione e ha fatto capire che la Red Bull è la vettura da battere: tempo strepitoso sul giro secco 1:32.837, ha completato l’equivalente di quasi tre Gran ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) La stagione della F1 si è aperta ufficialmente con la prima giornata disul circuito del, che nel weekend del 3-5 marzo ospiterà l’attesissimo GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale F1. Le scuderie hanno potuto iniziare a studiare l’efficienza delle nuove monoposto, valutando il rendimento delle novità apportate durante l’inverno e analizzando dati importanti in vista del Gran Premio che animerà la scena tra una decina di giorni. La nuova annata agonistica è ripartita proprio come ci eravamo lasciati al termine di quella passata: Maxè apparso di un altro pianeta nel corso delle otto ore e mezza passate in pista. Il Campione del Mondo ha destato un’ottima impressione e ha fatto capire che la Red Bull è la vettura da battere: tempo strepitoso sul giro secco 1:32.837, ha completato l’equivalente di quasi tre Gran ...

