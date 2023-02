F1, risultati e classifica Day-1 Test Sakhir 2023: Verstappen impressiona, Ferrari e Mercedes inseguono (Di giovedì 23 febbraio 2023) Siamo a Sakhir, ma sembra Abu Dhabi. Si chiude nel nome di Max Verstappen e della Red Bull la prima giornata dei Test pre-stagionali 2023 dedicati alla Formula Uno sul tracciato dove domenica prossima si disputerà il Gran Premio del Bahrein. Per quale motivo abbiamo fatto il paragone con il circuito di Yas Marina? Semplice. La vettura della scuderia di Milton Keynes sembra avere proseguito nel solco segnato nella scorsa annata. Come la sua edizione precedente, la RB19 appare già perfetta, solida in ogni aspetto e tremendamente efficace nei long run, non mettendo in mostra il minimo degrado a livello di gomme. Nel complesso le monoposto si sono presentate ai nastri di partenza già molto più veloci rispetto a quelle del 2022, circa un secondo, ma con diverse problematiche per alcuni team. Ad ogni modo, dopo la notevole ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Siamo a, ma sembra Abu Dhabi. Si chiude nel nome di Maxe della Red Bull la prima giornata deipre-stagionalidedicati alla Formula Uno sul tracciato dove domenica prossima si disputerà il Gran Premio del Bahrein. Per quale motivo abbiamo fatto il paragone con il circuito di Yas Marina? Semplice. La vettura della scuderia di Milton Keynes sembra avere proseguito nel solco segnato nella scorsa annata. Come la sua edizione precedente, la RB19 appare già perfetta, solida in ogni aspetto e tremendamente efficace nei long run, non mettendo in mostra il minimo degrado a livello di gomme. Nel complesso le monoposto si sono presentate ai nastri di partenza già molto più veloci rispetto a quelle del 2022, circa un secondo, ma con diverse problematiche per alcuni team. Ad ogni modo, dopo la notevole ...

