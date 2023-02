F1, prima giornata test Bahrain. Leclerc: “Provato tutto in 64 giri, saremo pronti per domani” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Charles Leclerc ha parlato al termine della prima giornata di test 2023 in Bahrain, con il pilota monegasco della Ferrari che non ha brillato in questa sessione inaugurale della nuova stagione. “In 64 giri abbiamo Provato un po’ di tutto, dal set-up alle gomme e all’aerodinamica – ha spiegato Leclerc – Abbiamo raccolto molti dati che ora analizzeremo per essere pronti domani, è stata una giornata intensa in cui abbiamo lavorato anche con diversi carichi di carburante.” Verstappen domina il day 1 dei test in Bahrain, Alonso da urlo. La Ferrari insegue, Leclerc non brilla SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Charlesha parlato al termine delladi2023 in, con il pilota monegasco della Ferrari che non ha brillato in questa sessione inaugurale della nuova stagione. “In 64abbiamoun po’ di, dal set-up alle gomme e all’aerodinamica – ha spiegato– Abbiamo raccolto molti dati che ora analizzeremo per essere, è stata unaintensa in cui abbiamo lavorato anche con diversi carichi di carburante.” Verstappen domina il day 1 deiin, Alonso da urlo. La Ferrari insegue,non brilla SportFace.

