F1 oggi in tv, Test Sakhir 2023: orari giovedì 23 febbraio, programma, dove vederli, streaming

oggi, giovedì 23 febbraio, prendono il via i Test pre-season del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si prospetta una giornata molto intensa nella quale piloti e team saranno impegnati a trovare risposte nel più breve tempo possibile sullo sviluppo della proprio monoposto, nel confronto in pista con i rivali. Un tracciato che sarà poi teatro del primo atto della stagione nel weekend del 3-5 marzo. LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DALLE 8.00 Grandi attese per la Ferrari. La nuova SF-23, presentata a Maranello il 14 febbraio, ispira ottimismo per quanto si è potuto constatare al simulatore. Tuttavia, spetterà all'asfalto dare una risposta concreta sulle potenzialità della nuova monoposto del Cavallino Rampante. Sarà lo spagnolo Carlos ...

