F1 oggi in tv, Test Sakhir 2023: orari 23 febbraio, programma, canale, streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) oggi, giovedì 23 febbraio, prendono il via i Test pre-season del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si prospetta una giornata molto intensa nella quale piloti e team saranno impegnati a trovare risposte nel più breve tempo possibile sullo sviluppo della proprio monoposto, nel confronto in pista con i rivali. Un tracciato che sarà poi teatro del primo atto della stagione nel weekend del 3-5 marzo. Grandi attese per la Ferrari. La nuova SF-23, presentata a Maranello il 14 febbraio, ispira ottimismo per quanto si è potuto constatare al simulatore. Tuttavia, spetterà all’asfalto dare una risposta concreta sulle potenzialità della nuova monoposto del Cavallino Rampante. Sarà lo spagnolo Carlos Sainz il primo a entrare in pista e Testare la bontà della ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023), giovedì 23, prendono il via ipre-season del Mondialedi F1. Sul circuito di, in Bahrain, si prospetta una giornata molto intensa nella quale piloti e team saranno impegnati a trovare risposte nel più breve tempo possibile sullo sviluppo della proprio monoposto, nel confronto in pista con i rivali. Un tracciato che sarà poi teatro del primo atto della stagione nel weekend del 3-5 marzo. Grandi attese per la Ferrari. La nuova SF-23, presentata a Maranello il 14, ispira ottimismo per quanto si è potuto constatare al simulatore. Tuttavia, spetterà all’asfalto dare una risposta concreta sulle potenzialità della nuova monoposto del Cavallino Rampante. Sarà lo spagnolo Carlos Sainz il primo a entrare in pista eare la bontà della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : F1 oggi in tv, Test Sakhir 2023: orari 23 febbraio, programma, canale, streaming - infoitsport : Roma-Salisburgo, Dybala e Abraham dicono sì: oggi il test decisivo per strappare la convocazione - GiGiglio99 : Azz, mi sento plagiato nel format, mi sa che lo userò per le domeniche di gara ??, nel mentre OGGI CI SONO I TEST,… - Tian_A1 : ' Avevamo finito letti e respiratori, e stato il giorno piu duro del Covid ' [ - bwoken19 : Caro diario, Oggi torna la formula uno, anche se solo per i test. È stato bello avere una vita sociale nei weekend.… -