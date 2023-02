F1, la Red Bull sembra nata senza punti deboli. Ferrari e Mercedes non hanno scoperto le carte (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino, il Mondiale di Formula Uno 2023 rischia di avere ricevuto un duro colpo dalla prima giornata dei test pre-stagionali 2023 sul tracciato di Sakhir. Se, infatti, quanto messo in mostra oggi da Max Verstappen sarà confermato nei due prossimi turni di lavoro (e soprattutto dal fine settimana del Gran Premio del Bahrein di domenica prossima) beh, la possibilità di vedere un “Super Max III”, è ampiamente alla portata. Inutile girarci attorno, come Day-1 per l’olandese non poteva andare meglio. Ricapitoliamo la situazione. Miglior tempo (1:32.837). Numero di giri completato davvero notevole (157, per un totale di 828 chilometri). Ottimo comportamento con le gomme medie. Un martello nel long run pomeridiano. Un riassunto che assomiglia parecchio a quanto visto nella passata stagione. Dalla Rb18 alla Rb19 è cambiato solo il numero ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino, il Mondiale di Formula Uno 2023 rischia di avere ricevuto un duro colpo dalla prima giordei test pre-stagionali 2023 sul tracciato di Sakhir. Se, infatti, quanto messo in mostra oggi da Max Verstappen sarà confermato nei due prossimi turni di lavoro (e soprattutto dal fine settimana del Gran Premio del Bahrein di domenica prossima) beh, la possibilità di vedere un “Super Max III”, è ampiamente alla portata. Inutile girarci attorno, come Day-1 per l’olandese non poteva andare meglio. Ricapitoliamo la situazione. Miglior tempo (1:32.837). Numero di giri completato davvero notevole (157, per un totale di 828 chilometri). Ottimo comportamento con le gomme medie. Un martello nel long run pomeridiano. Un riassunto che assomiglia parecchio a quanto visto nella passata stagione. Dalla Rb18 alla Rb19 è cambiato solo il numero ...

