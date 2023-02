F1: Horner, 'Verstappen ha la stessa fame di sempre, sarà un anno importante per Red Bull' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sakhir, 23 feb. - (Adnkronos) - "L'atmosfera è buona, è come il primo giorno di scuola. E' stata una prima sessione in cui abbiamo imparato la nuova vettura, un'evoluzione della RB18. Verstappen ha la stessa fame di sempre, Perez ha vinto 2 GP lo scorso anno e sta continuando a crescere, deve avere fiducia. sarà un'annata importante per lui e per il team". Così il team principal della Red Bull Chris Horner dopo la prima giornata di test sul circuito di Sakhir in Bahrain. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sakhir, 23 feb. - (Adnkronos) - "L'atmosfera è buona, è come il primo giorno di scuola. E' stata una prima sessione in cui abbiamo imparato la nuova vettura, un'evoluzione della RB18.ha ladi, Perez ha vinto 2 GP lo scorsoe sta continuando a crescere, deve avere fiducia.un'annataper lui e per il team". Così il team principal della RedChrisdopo la prima giornata di test sul circuito di Sakhir in Bahrain.

