F1, Frederic Vasseur promuove la Ferrari: “Tutti gli sviluppi stanno andando nel verso giusto” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “È un grande team. C’è tanto entusiasmo fin dalla prima uscita e tutto è andato perfettamente”, sono queste le parole di Frederic Vasseur nella prima giornata di test a Sakhir. Il nuovo Team Principal della Ferrari è apparso sicuramente molto soddisfatto dell’inizio della sua nuova avventura con la Rossa. Nella conferenza stampa mentre la sessione pomeridiana è in corso, è stato chiesto a Vasseur quali differenze ci sono nel suo ruolo in Ferrari con quello che aveva in Alfa Romeo. “Non c’è una grossa differenza, perchè il DNA del team è sempre lo stesso ed è quello di raggiungere il massimo. Probabilmente è la passione ad essere diversa qui in Ferrari, ma i programmi sono sempre gli stessi e l’obiettivo è sempre quello di migliorare”. Si passa a domande sui piloti e la prima riguarda ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) “È un grande team. C’è tanto entusiasmo fin dalla prima uscita e tutto è andato perfettamente”, sono queste le parole dinella prima giornata di test a Sakhir. Il nuovo Team Principal dellaè apparso sicuramente molto soddisfatto dell’inizio della sua nuova avventura con la Rossa. Nella conferenza stampa mentre la sessione pomeridiana è in corso, è stato chiesto aquali differenze ci sono nel suo ruolo incon quello che aveva in Alfa Romeo. “Non c’è una grossa differenza, perchè il DNA del team è sempre lo stesso ed è quello di raggiungere il massimo. Probabilmente è la passione ad essere diversa qui in, ma i programmi sono sempre gli stessi e l’obiettivo è sempre quello di migliorare”. Si passa a domande sui piloti e la prima riguarda ...

