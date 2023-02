F1, Frederic Vasseur: “C’è grande entusiasmo. Le prime sensazioni sono buone, era importante fare chilometri” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “E’ un grande team. C’è tanto entusiasmo fin dalla prima uscita e tutto è andato perfettamente” sono queste le parole di Frederic Vasseur nella prima giornata di test a Sakhir. Il nuovo Team Principal della Ferrari è apparso sicuramente molto soddisfatto dell’inizio della sua nuova avventura con la Rossa. Nella conferenza stampa mentre la sessione pomeridiana è in corso, è stato chiesto a Vasseur quali differenze ci sono nel suo ruolo in Ferrari con quello che aveva in Alfa Romeo. “Non c’è una grossa differenza, perchè il dna del team sempre lo stesso ed è quello di raggiungere il massimo. Probabilmente è la passione ad essere diversa qui in Ferrari, ma i programmi sono sempre gli stessi e l’obiettivo è sempre quello di migliorare”. Si passa a domande ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) “E’ unteam. C’è tantofin dalla prima uscita e tutto è andato perfettamente”queste le parole dinella prima giornata di test a Sakhir. Il nuovo Team Principal della Ferrari è apparso sicuramente molto soddisfatto dell’inizio della sua nuova avventura con la Rossa. Nella conferenza stampa mentre la sessione pomeridiana è in corso, è stato chiesto aquali differenze cinel suo ruolo in Ferrari con quello che aveva in Alfa Romeo. “Non c’è una grossa differenza, perchè il dna del team sempre lo stesso ed è quello di raggiungere il massimo. Probabilmente è la passione ad essere diversa qui in Ferrari, ma i programmisempre gli stessi e l’obiettivo è sempre quello di migliorare”. Si passa a domande ...

