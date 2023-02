Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : F1: Ferrari, Jain leader del muretto al posto di Rueda - - sportli26181512 : F1, Vasseur ha deciso: Jain leader del muretto Ferrari al posto di Rueda: Fred Vasseur ha ridistribuito i compiti i… - twospeakersinF1 : F1|Ferrari aria di cambiamenti: Ravin Jain nuovo responsabile delle strategie - Ralfmacher : RT @F1Daviderusso: La novità più attesa in casa #Ferrari riguarda Inaki Rueda che non andrà in pista, ma resterà a casa nel remote garage.… - BalzanoBeatrice : RT @F1Daviderusso: La novità più attesa in casa #Ferrari riguarda Inaki Rueda che non andrà in pista, ma resterà a casa nel remote garage.… -

... mentre in pista le gerarchie somigliano molto a quelle della scorsa stagione, nel box... via Inaki Rueda, lo spagnolo sarà sostituito da Ravin, ingegnere britannico di origine indiana a ...MANAMA (BAHRAIN) Prima mossa di Fred: cambiano le strategie, in. Il nuovo team principal, il francese Vasseur , mette subito le mani su uno dei punti deboli della rossa nella scorsa stagione , le decisioni prese al muretto. Per questo ha deciso che lo ...

Chi è Ravin Jain, il nuovo responsabile delle strategie Ferrari FormulaPassion.it

Ferrari, salta il capo degli strateghi Rueda: c'è Jain. Per Mekies ruolo rivisto La Gazzetta dello Sport

F1 | Ferrari: Rueda resta a casa, capo delle strategie è Jain Motorsport.com - IT

Ferrari, Vasseur e i primi cambi: Jain capo delle strategie al posto di ... Corriere della Sera

Formula 1 - Test in Bahrain al via: Verstappen e Sainz, è già sfida tra Red Bull e Ferrari Eurosport IT

Ferrari's long-serving race strategy engineer Ravin Jain has taken over from Spaniard Inaki Rueda as the head of strategy of the iconic car-maker's F1 team. Jain will begin the high-pressure job at ...Ferrari’s long-serving race strategy engineer Ravin Jain has taken over from Spaniard Inaki Rueda as the head of strategy of the iconic car-maker’s F1 team. Jain will begin the high-pressure job at ...