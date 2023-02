F1 Ferrari | colpo di scena Rueda | verrà sostituito da Jain

(Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA - Le monoposto di F1 sono finalmente tornate all'azione in pista nei test ufficiali inin Bahrain , e subito c'è da registrare una novità importante in casa. Infatti, Frederic ...

ROMA - Le monoposto di F1 sono finalmente tornate all'azione in pista nei test ufficiali in scena in Bahrain , e subito c'è da registrare una novità importante in casa. Infatti, Frederic Vasseur ha deciso per un importante cambiamento di uomini: a gestire le strategie del cavallino al muretto, infatti, sarà il giovane indiano Ravin Jain, arrivato a ...

