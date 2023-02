F1, Ferrari cambia il capo strategia: chi è il nuovo head strategy? Nome nuovo dall’India (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Ferrari ha mostrato molti punti deboli nel corso della passata stagione e ha espresso notevoli falle in termini di strategia. Il muretto della Scuderia di Maranello si è reso protagonista di molteplici errori, che hanno inevitabilmente condizionato le gare di Charles Leclec e Carlos Sainz in più circostanze. Nell’occhio del ciclone era finito più volte lo spagnolo Iñaki Rueda, responsabile del settore strategia. Frederic Vasseur, nuovo team principal del Cavallino Rampante, ha optato per un avvicendamento nel ruolo di head strategy, rimuovendo dall’incarico l’iberico e promuovendo l’indiano Ravin Jain, ingegnere che già faceva parte del gruppo di Rueda, a capo dell’area tattica dal 2015. Jain ha 28 anni, è laureato in fisica matematica e teorica ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Laha mostrato molti punti deboli nel corso della passata stagione e ha espresso notevoli falle in termini di. Il muretto della Scuderia di Maranello si è reso protagonista di molteplici errori, che hanno inevitabilmente condizionato le gare di Charles Leclec e Carlos Sainz in più circostanze. Nell’occhio del ciclone era finito più volte lo spagnolo Iñaki Rueda, responsabile del settore. Frederic Vasseur,team principal del Cavallino Rampante, ha optato per un avvicendamento nel ruolo di, rimuovendo dall’incarico l’iberico e promuovendo l’indiano Ravin Jain, ingegnere che già faceva parte del gruppo di Rueda, adell’area tattica dal 2015. Jain ha 28 anni, è laureato in fisica matematica e teorica ...

