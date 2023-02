(Di giovedì 23 febbraio 2023) Laha riscontrato alcuni problemi didurante la prima giornata diF1, andata in scena oggi sul circuito del, che nel weekend del 3-5 marzo ospiterà il primo Gran Premio della stagione. Dopo una discreta mattinata con Carlos Sainz, il Cavallino Rampante ha dovuto fare i conti con una delle criticità più emblematiche delle ultime due stagioni: si tratta del sobbalzamento che le nuove monoposto hanno ad alte velocità, a causa di repentini cambi di pressione. Charles Leclerc è rimasto fermo a lungo ai box, per permettere agli uomini del Cavallino Rampante di effettuare delle modifiche sulla monoposto, lavorando sull’alettone posteriore e sul fondo della vettura. Pomeriggio particolarmente complicato per il monegasco, apparso visibilmente sconsolato ai box. L’auspicio è che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Ferrari afflitta dal porpoising nei Test di Sakhir: come saltella la macchina di Leclerc! – VIDEO - -

Sì perché la W13, si è subito dimostrata incapace di ingaggiare le vetture di punta,e Red ... Una vettura nervosa in curva, incomprensibile riguardo la gestione gomme eda cronici ...La stagione della Mercedes è statada problemi di aerodinamica in seguito all'introduzione ... mentre laha fatto partire Charles Leclerc dal fondo per la sostituzione del motore e la ...

F1, Ferrari afflitta dal porpoising nei Test di Sakhir: come saltella la ... OA Sport

Primo cambio di Vassuer alla Ferrari: Ravin Jain sostituirà Iñaki Rueda ClubAlfa.it

Ferrari SF-23: vuole il titolo e nient'altro Veloce

F1 Renault sistema il propulsore seguendo il modello Ferrari FUNOANALISITECNICA

Button: "Nel Mondiale 2023 tornerà una lotta a tre" FormulaPassion.it

La Ferrari ha riscontrato alcuni problemi di porpoising durante la prima giornata di Test F1, andata in scena oggi sul circuito del Sakhir, che nel weekend del 3-5 marzo ospiterà il primo Gran Premio ...Primo cambio in casa Ferrari: Ravin Jain sostituirà Iñaki Rueda come responsabile ... Un cambio con cui Vasseur spera di porre fine ai problemi strategici che tanto hanno afflitto la squadra di ...