F1, Christian Horner: "Primo giorno di lavoro lineare, Max Verstappen ha la stessa fame di vittorie di sempre"

Max Verstappen chiude al comando il primo giorno dei test pre-stagionali 2023 dedicati alla Formula Uno sul tracciato dove domenica prossima si disputerà il Gran Premio del Bahrain. A Sakhir, senza mezzi termini, il campione del mondo in carica ha impressionato. L'olandese ha messo in cascina quasi tre Gran Premi in fatto di chilometri, ha centrato il miglior tempo in assoluto e ha spaventato i rivali sul fronte del passo gara. In poche parole un avvio perfetto per un pilota e un team che partivano già con i favori del pronostico. Come spesso accade, meglio gettare benzina sul fuoco, come ha fatto il team principal della Red Bull, Christian Horner, nel corso della conferenza stampa odierna: "Oggi, come ogni volta, è come vivere il primo giorno di scuola – sorride – C'è

