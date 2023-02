F1, Christian Horner getta acqua sul fuoco dopo il Day-1 di Sakhir: “Giornata lineare, abbiamo conosciuto la RB19” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Christian Horner analizza con i piedi ben saldi al terreno il Day-1 dei test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein). Max Verstappen ha chiuso al comando e ha impressionato nel complesso. L’olandese ha totalizzato 157 giri, ovvero quasi tre Gran Premi in fatto di chilometri, ha centrato il miglior tempo in assoluto e ha spaventato i rivali sul fronte del passo gara. Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha analizzato la situazione nel corso della conferenza stampa odierna: “Oggi, come ogni volta, è come vivere il primo giorno di scuola. C’è sempre tanta emozione e curiosità per scoprire tutte le vetture e vedere come hanno lavorato i rivali. Nel nostro caso posso dire che si sia trattata di una sessione di buon senso per scoprire nel migliore dei modi la nostra macchina”. Ultima battuta sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)analizza con i piedi ben saldi al terreno il Day-1 dei test pre-stagionali di(Bahrein). Max Verstappen ha chiuso al comando e ha impressionato nel complesso. L’olandese ha totalizzato 157 giri, ovvero quasi tre Gran Premi in fatto di chilometri, ha centrato il miglior tempo in assoluto e ha spaventato i rivali sul fronte del passo gara. Il team principal della Red Bull,, ha analizzato la situazione nel corso della conferenza stampa odierna: “Oggi, come ogni volta, è come vivere il primo giorno di scuola. C’è sempre tanta emozione e curiosità per scoprire tutte le vetture e vedere come hanno lavorato i rivali. Nel nostro caso posso dire che si sia trattata di una sessione di buon senso per scoprire nel migliore dei modi la nostra macchina”. Ultima battuta sulla ...

