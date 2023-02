F1, Charles Leclerc: “Giornata intensa, abbiamo lavorato soprattutto su set-up e aerodinamica” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Charles Leclerc conclude badando al sodo la sua la prima Giornata dei test pre-stagionali 2023 dedicati alla Formula Uno sul tracciato dove domenica prossima si disputerà il Gran Premio del Bahrain. Il Day-1 di Sakhir ha visto il monegasco vivere un pomeriggio di lavoro un po’ troppo a singhiozzo. Mentre nella prima parte della sessione, con la luce del giorno, il suo compagno di scuderia Carlos Sainz ha potuto lavorare senza particolari patemi, il nativo di Montecarlo ha vissuto anche alcuni momenti di apprensione, con la sua SF-23 ferma ai box e ben indagata da tecnici e ingegneri, a livello di fondo e retrotreno. Si temeva qualche possibile problema di affidabilità, ma il ferrarista è stato in grado di tornare in azione senza ulteriori stop, concludendo nel complesso il suo programma di lavoro. Ad ogni modo Charles ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)conclude badando al sodo la sua la primadei test pre-stagionali 2023 dedicati alla Formula Uno sul tracciato dove domenica prossima si disputerà il Gran Premio del Bahrain. Il Day-1 di Sakhir ha visto il monegasco vivere un pomeriggio di lavoro un po’ troppo a singhiozzo. Mentre nella prima parte della sessione, con la luce del giorno, il suo compagno di scuderia Carlos Sainz ha potuto lavorare senza particolari patemi, il nativo di Montecarlo ha vissuto anche alcuni momenti di apprensione, con la sua SF-23 ferma ai box e ben indagata da tecnici e ingegneri, a livello di fondo e retrotreno. Si temeva qualche possibile problema di affidabilità, ma il ferrarista è stato in grado di tornare in azione senza ulteriori stop, concludendo nel complesso il suo programma di lavoro. Ad ogni modo...

