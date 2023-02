Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #F1, Carlos #Sainz: “Buona giornata d’esordio, lavoro senza intoppi e studio sulle gomme” #F1Testing - - sportmediaset : Leclerc: 'Lavorato soprattutto sul setup' | Sainz: 'Giornata positiva' - Natali_Show : RT @FTraiettoria: È Max Verstappen il più veloce al mattino del Day 1 dei test della F1 in Bahrain, con Carlos Sainz e Alexander Albon a in… - ssainz_55 : RT @AnaCama_5544: Semplicemente il temutissimo Carlos Sainz ?? - AnaCama_5544 : Semplicemente il temutissimo Carlos Sainz ?? -

Sergio Perez e Max Verstappen si alterneranno in Red Bull, così comedopo la pausa pranzo sarà sostituito da Charles Leclerc. Per la McLaren Lando Norris sarà di turno al mattino e Oscar ...A seguire, troviamo le due Ferrari die Charles Leclerc della Ferrari, rispettivamente terzo e quarto a 4 decimi dal primo, davanti ai due piloti inglesi Lando Norris (McLaren) e Lewis ...

F1: al via i test invernali in Bahrain, Verstappen il più veloce davanti a Sainz Agenzia ANSA

Test in Bahrain al via: Verstappen e Sainz, è già sfida tra Red Bull e Ferrari Sport Mediaset

F1, Carlos Sainz: "Buona giornata d'esordio, lavoro senza intoppi e studio sulle gomme" OA Sport

Ferrari, il programma dei test in Bahrain: Sainz in pista per primo La Gazzetta dello Sport

F1, Test Sakhir 2023: la line-up della Ferrari. Carlos Sainz il primo a scendere in pista OA Sport

Carlos Sainz conclude guardando il bicchiere mezzo pieno la sua la prima giornata dei test pre-stagionali 2023 dedicati alla Formula Uno sul tracciato dove domenica prossima si disputerà il Gran Premi ...La Ferrari ha riscontrato alcuni problemi di porpoising durante la prima giornata di Test F1, andata in scena oggi sul circuito del Sakhir, che nel weekend del 3-5 marzo ospiterà il primo Gran Premio ...