Export digitale: nuove opportunità grazie al bando “CONneSSi 2023” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “CONneSSi 2023” – Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, assieme a Promos Italia, stanzia 2,5 milioni per le imprese del territorio Cultura sempre più digitale per l’internazionalizzazione delle imprese sui mercati globali, al via il bando “CONneSSi 2023” della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia. L’obiettivo è aumentare le competenze interne delle aziende sui temi di digital Export e sostenerle nella definizione e nell’implementazione di strategie di digital marketing tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, digital marketing, ecc…). La digitalizzazione “forzata” dalla pandemia ha, infatti, interessato molte piccole e medie imprese che, seppure si siano dotate degli strumenti di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 23 febbraio 2023) “” – Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, assieme a Promos Italia, stanzia 2,5 milioni per le imprese del territorio Cultura sempre piùper l’internazionalizzazione delle imprese sui mercati globali, al via il” della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia. L’obiettivo è aumentare le competenze interne delle aziende sui temi di digitale sostenerle nella definizione e nell’implementazione di strategie di digital marketing tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, digital marketing, ecc…). La digitalizzazione “forzata” dalla pandemia ha, infatti, interessato molte piccole e medie imprese che, seppure si siano dotate degli strumenti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mercatiesteri : Questo post di ??Andrea Longhi documenta in modo autorevole ed emblematico l'importanza cruciale di non affidere l'… - piermolinengo : Il #bonusexportdigitale è stato esteso a fine dicembre. Scopriamo chi può accedere alla misura, requisiti e importi. - CittadinidiTwtt : Export digitale, al via il bando “CONneSSi 2023” della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 2,5 milion… - jacopo_coccia : Export digitale, Milano: col bando CONneSSi 2023 2,5 milioni per le imprese del territorio - tbcamcom : E' on line la #newsletter di febbraio della #CameraDiCommercioTrevisoBelluno -