Ex Ilva, Turco: "Per i cittadini di Taranto ancora solo veleno" «Con la recente approvazione del Decreto Impianti di interesse strategico nazionale si consente a ex Ilva di produrre e inquinare impunemente a norma di legge. La maggioranza di governo ha approvato un provvedimento "pericoloso", innanzitutto perché reintroduce lo scudo penale, già eliminato nel corso del governo Conte II, e poi perché si reintroduce l'autorizzazione a mettere a rischio la salute dei cittadini. Una norma contraria alla Costituzione, in particolare ai novellati Art. 9, nella parte in cui afferma che "la Repubblica tutela l'ambiente", e Art. 41 secondo cui "l'attività economica non può svolgersi in modo da creare danni alla salute e all'ambiente", che non mancheranno di essere sollevati dai giudici di merito. Si introduce, poi, il principio del bilanciamento degli interessi, come se fosse possibile barattare la vita umana con l'esigenza ...

