Ex Ilva Manifestazione a Taranto contro immunità penale

contro il ripristino dell'immunità penale per i soggetti coinvolti nella produzione di acciaio dello stabilimento tarantino, sabato 25 febbraio, in Piazza della Vittoria, a Taranto, si svolgerà una Manifestazione organizzata dall'associazione Genitori tarantini con il cantautore Mimmo Cavallo e le società sportive dilettantistiche di Taranto. Dal palco parleranno medici, attivisti, tecnici per ricordare la preoccupante ed insopportabile situazione sanitaria ed ambientale che l'intera provincia tarantina subisce da decenni e che andrà a peggiorare. Sono previsti interventi musicali di Mimmo Cavallo, da oggi "ambasciatore dei bambini di Taranto", con Gianni Rosini e Marcello Ingrosso, nonché del maestro Francesco Greco. Sono previsti anche momenti di forte impatto ...

