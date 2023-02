Ex Ilva | ecco tutti i nodi ancora da sciogliere Il commento di Pirro

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’approvazione al Senato in prima lettura del decreto legge governativo sugli impianti di interesse strategico nazionale – sostanzialmente imperniato su Acciaierie d’Italia e i suoi siti, fra cui quello imponente di Taranto – era attesa per dare continuità ad un percorso di progressivo ancorché faticoso e complesso rilancio del grande impianto ionico. Ora il provvedimento passa alla Camera ove dovrà essere convertito in tempi rapidissimi. Non è stata accolta alcuna delle proposte di modifica avanzate da forze politiche, azienda e da varie parti sociali che pure erano state opportunamente convocate in lunghe audizioni. In questa sede, piuttosto che commentare i contenuti del decreto legge – facilmente leggibili sulle testate giornalistiche più autorevoli – ci preme richiamare l’attenzione dei lettori su quelli che rimangono ipiù intricati da ...