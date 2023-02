Everything Everywhere all at Once: le dita a forma di hot dog e il butt plug messi all’asta da A24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le dita a forma di hot dog e il butt plug di Everything Everywhere all at Once sono stati messi all’asta da A24. Gli appassionati potranno fare offerte per oggetti originali utilizzati sul set del film dei Daniels, tra cui, ma non solo, il procione imbalsamato chiamato Raccacoonie, il trofeo di Auditor dell’anno di Deirdre Beaubeirdree (che, sì, funge anche da butt plug), la tuta di Elvis di Jobu Tupaki e le pietre del Rockverse. Come riportato da Variety, le offerte online per l’asta di A24 iniziano il 23 febbraio e si chiudono il 2 marzo. Tutti i proventi saranno devoluti a uno dei tre enti di beneficenza – Laundry Workers Center, Transgender Law Center e Asian Mental Health Project – scelti dai ... Leggi su screenworld (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledi hot dog e ildiall atsono statida A24. Gli appassionati potranno fare offerte per oggetti originali utilizzati sul set del film dei Daniels, tra cui, ma non solo, il procione imbalsamato chiamato Raccacoonie, il trofeo di Auditor dell’anno di Deirdre Beaubeirdree (che, sì, funge anche da), la tuta di Elvis di Jobu Tupaki e le pietre del Rockverse. Come riportato da Variety, le offerte online per l’asta di A24 iniziano il 23 febbraio e si chiudono il 2 marzo. Tutti i proventi saranno devoluti a uno dei tre enti di beneficenza – Laundry Workers Center, Transgender Law Center e Asian Mental Health Project – scelti dai ...

