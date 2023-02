Eurovision 2023: chi sono i conduttori (Di giovedì 23 febbraio 2023) La pagina ufficiale Twitter di Eurovision Song Contest ha svelato i conduttori ufficiali della manifestazione che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio 2023. A dividersi il palco ci sarà il conduttore britannico più popolare, Graham Norton, insieme all’attrice premiata agli Emmy Award per Ted Lasso, Hannah Waddingham. Completano il cast la popstar Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina. I conduttori dell’Eurovision 2023 Conosciamo meglio i conduttori di Eurovision Song Contest 2023. Graham Norton è una vera e propria leggenda dell’Eurovision. È lui, infatti, a commentare il Concorso per il Regno Unito dal 2009. Il suo programma più popolare, The Graham Norton Show, ha vinto il Premio BAFTA. Un altro volto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) La pagina ufficiale Twitter diSong Contest ha svelato iufficiali della manifestazione che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio. A dividersi il palco ci sarà il conduttore britannico più popolare, Graham Norton, insieme all’attrice premiata agli Emmy Award per Ted Lasso, Hannah Waddingham. Completano il cast la popstar Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina. Idell’Conosciamo meglio idiSong Contest. Graham Norton è una vera e propria leggenda dell’. È lui, infatti, a commentare il Concorso per il Regno Unito dal 2009. Il suo programma più popolare, The Graham Norton Show, ha vinto il Premio BAFTA. Un altro volto ...

