Eurostat, Pil oltre livelli pre - Covid in 5 regioni italiane (Di giovedì 23 febbraio 2023) BRUXELLES - Provincia di Trento, Lombardia, Emilia - Romagna, Basilicata e Puglia sono i territori italiani il cui Pil 2021 ha superato in volume quello pre - pandemia. La maggior parte delle altre ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) BRUXELLES - Provincia di Trento, Lombardia, Emilia - Romagna, Basilicata e Puglia sono i territori italiani il cui Pil 2021 ha superato in volume quello pre - pandemia. La maggior parte delle altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeusVult84 : @FratellidItalia Persino l'Eurostat disse che era ok. Voi incompetenti che scambiate la spesa pubblica per deficit… - AlfaroliMarco : @CarloCalenda Eurostat esclude che il Superbonus impatti sul debito e Von der Leyen lo elogiò in una lettera a Drag… - AlfaroliMarco : @laura_ceruti Eurostat esclude che il Superbonus impatti sul debito e Von der Leyen lo elogiò in una lettera a Drag… - MauroCapozza : RT @erretti42: E si fa scudo dell’Ue, anche se Eurostat esclude che il Superbonus impatti sul debito e Von der Leyen lo elogiò in una lette… - Frances33597629 : @alesallusti Nessun meccanismo suicida, anzi due anni di turbo pil grazie al superbonus. Ma l'Europa,nella fattispe… -