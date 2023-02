Europa League, un tifoso tenta l’aggressione: portiere lo stende e mette ko (Di giovedì 23 febbraio 2023) In PSV-Siviglia l'estremo difensore serbo Dmitrovic ha messo ko un sostenitore olandese che è entrato in campo Leggi su golssip (Di giovedì 23 febbraio 2023) In PSV-Siviglia l'estremo difensore serbo Dmitrovic ha messo ko un sostenitore olandese che è entrato in campo

