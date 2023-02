Europa League, Roma-Salisburgo oggi: come vedere match in tv e streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Roma in campo oggi allo stadio Olimpico alle 21 contro il Salisburgo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League dopo la sconfitta per 1-0 all’andata. come vedere la partita di oggi in tv. La gara tra i giallorossi di José Mourinho e la formazione austriaca non sarà trasmessa in chiaro. Il match sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Dazn in streaming. Su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport o online attraverso l’app Sky Go o in streaming su Now. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lain campoallo stadio Olimpico alle 21 contro ilper la gara di ritorno dei playoff didopo la sconfitta per 1-0 all’andata.la partita diin tv. La gara tra i giallorossi di José Mourinho e la formazione austriaca non sarà trasmessa in chiaro. Ilsarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Dazn in. Su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport o online attraverso l’app Sky Go o insu Now. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

