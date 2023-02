Europa League, Roma-Salisburgo 2-0: giallorossi agli ottavi (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Serata perfetta per la Roma che ribalta lo 0-1 dell’andata e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa supera 2-0 all’Olimpico il Salisburgo al termine di una partita dominata. La squadra di Mourinho subito pericolosa con una traversa di Dybala, sul finire di primo tempo Spinazzola regala due assist: il primo è per il vantaggio firmato da Belotti, il secondo è per il raddoppio della ‘Joya’. Nella ripresa, i giallorossi gestiscono il vantaggio, sfiorano anche il terzo gol e portano a casa una meritata qualificazione. La gara è nervosa fin dalle prime battute di gioco. Ibanez atterra Adamu al limite dell’area e viene ammonito: era diffidato e sarà squalificato. Cartellino giallo anche a capitan Pellegrini, per proteste. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Serata perfetta per lache ribalta lo 0-1 dell’andata e si qualifica per glidi finale di. La squadra giallorossa supera 2-0 all’Olimpico ilal termine di una partita dominata. La squadra di Mourinho subito pericolosa con una traversa di Dybala, sul finire di primo tempo Spinazzola regala due assist: il primo è per il vantaggio firmato da Belotti, il secondo è per il raddoppio della ‘Joya’. Nella ripresa, igestiscono il vantaggio, sfiorano anche il terzo gol e portano a casa una meritata qualificazione. La gara è nervosa fin dalle prime battute di gioco. Ibanez atterra Adamu al limite dell’area e viene ammonito: era diffidato e sarà squalificato. Cartellino giallo anche a capitan Pellegrini, per proteste. La ...

