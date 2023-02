Europa League, Roma in vantaggio sul Salisburgo: il primo tempo termina 2-0 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è da poco concluso il primo tempo della sfida, valida per gara di ritorno degli spareggi di Europa League, tra Roma e Salisburgo. La formazione di José Mourinho è riuscita ad imporsi sui rivali grazie alla rete di Andrea Belotti al trentatreesimo minuto di gioco e grazie a quella di Paulo Dybala al quarantesimo. Tra i giocatori particolarmente ispirati Leonardo Spinazzola, che ha servito ai marcatori gli assist decisivi. Se il secondo tempo della partita non muterà il risultato, i giallorossi guadagneranno di diritto la qualificazione agli ottavi, in virtù del gol di scarto sui rivali nelle due sfide. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è da poco concluso ildella sfida, valida per gara di ritorno degli spareggi di, tra. La formazione di José Mourinho è riuscita ad imporsi sui rivali grazie alla rete di Andrea Belotti al trentatreesimo minuto di gioco e grazie a quella di Paulo Dybala al quarantesimo. Tra i giocatori particolarmente ispirati Leonardo Spinazzola, che ha servito ai marcatori gli assist decisivi. Se il secondodella partita non muterà il risultato, i giallorossi guadagneranno di diritto la qualificazione agli ottavi, in virtù del gol di scarto sui rivali nelle due sfide. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

