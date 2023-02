Europa League, Nantes-Juventus formazioni ufficiali: Allegri lancia Kean, Blas guida i francesi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oggi 23 febbraio andrà in scena il match valido per gli spareggi di ritorno di Europa League, seconda competizione europea, con la Juventus che ha messo nel mirino il passaggio del turno ai danni del Nantes, squadra francese con la quale ha pareggiato l’andata per 1 a 1. Allegri ha scelto di schierare Kean dal primo minuto che quindi vince il ballottaggio con Vlahovic, che partirà dalla panchina. Nantes (5-3-2): Lafont; Simon, Castelletto, Girotto, Pallois, Centonze; Sissoko, Mollet, Chirivella: Delort, Blas. Allenatore: Kombouare. Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Di Maria. Allenatore: Allegri L'articolo proviene da ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oggi 23 febbraio andrà in scena il match valido per gli spareggi di ritorno di, seconda competizione europea, con lache ha messo nel mirino il passaggio del turno ai danni del, squadra francese con la quale ha pareggiato l’andata per 1 a 1.ha scelto di schieraredal primo minuto che quindi vince il ballottaggio con Vlahovic, che partirà dalla panchina.(5-3-2): Lafont; Simon, Castelletto, Girotto, Pallois, Centonze; Sissoko, Mollet, Chirivella: Delort,. Allenatore: Kombouare.(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic;, Di Maria. Allenatore:L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - apsny_news : Europa e Conference League: in campo Nantes-Juventus e Cluj-Lazio LIVE – Calcio - Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? >Europe????>Europa League>PSV vs. Sevilla?50' PSV vs. Sevilla – Over 2,5 Goals – 1,90 AH… -