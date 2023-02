Europa League, Nantes-Juventus 0-3: la tripletta di Angel Di Maria spinge i bianconeri agli ottavi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno strepitoso Angel Di Maria è il protagonista assoluto del match valevole come ritorno degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2023. Allo stadio della Beaujoire, infatti, la Juventus vince con il punteggio di 3-0 in casa del Nantes e stacca il pass per gli ottavi di finale. Partita letteralmente dominata dall’argentino, che decide la sfida sin dall’avvio a suon di gol (tripletta sontuosa), giocate assortite e una qualità stellare. Gli “Jeaune et Verts” si sono presentati in campo con il 5-3-2 con Lafont in porta, difesa composta da Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois e Simon, quindi centrocampo con Sissoko, Chirivella e Mollet, mentre in attacco il duo era composto da Blas e Delort. La squadra di Max Allegri ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno strepitosoDiè il protagonista assoluto del match valevole come ritorno degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta dell’2023. Allo stadio della Beaujoire, infatti, lavince con il punteggio di 3-0 in casa dele stacca il pass per glidi finale. Partita letteralmente dominata dall’argentino, che decide la sfida sin dall’avvio a suon di gol (sontuosa), giocate assortite e una qualità stellare. Gli “Jeaune et Verts” si sono presentati in campo con il 5-3-2 con Lafont in porta, difesa composta da Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois e Simon, quindi centrocampo con Sissoko, Chirivella e Mollet, mentre in attacco il duo era composto da Blas e Delort. La squadra di Max Allegri ha ...

