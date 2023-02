Europa League, Nantes-Juventus 0-3: Di Maria tris, bianconeri agli ottavi (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Juventus vince 3-0 a Nantes e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium i bianconeri si impongono allo stadio della Beaujoire nel match di ritorno del playoff grazie alla tripletta di Di Maria, a segno al 5?, al 20? (rigore) e al 78?. I francesi hanno giocato in dieci dal 18? per l’espulsione di Pallois. LA PARTITA – Lo stadio di Nantes è un catino infuocato che prova a spingere i propri beniamini verso un’impresa che dopo il pari dell’Allianz Stadium pareva possibile ma già dopo 5? devono inchinarsi alla classe del campione del mondo. Il Fideo riceve una palla sulla destra e disegna una traiettoria mancina che passa sulle teste dei difensori e termina ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lavince 3-0 ae si qualificadi finale di. Dopo il pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium isi impongono allo stadio della Beaujoire nel match di ritorno del playoff grazie alla tripletta di Di, a segno al 5?, al 20? (rigore) e al 78?. I francesi hanno giocato in dieci dal 18? per l’espulsione di Pallois. LA PARTITA – Lo stadio diè un catino infuocato che prova a spingere i propri beniamini verso un’impresa che dopo il pari dell’Allianz Stadium pareva possibile ma già dopo 5? devono inchinarsi alla classe del campione del mondo. Il Fideo riceve una palla sulla destra e disegna una traiettoria mancina che passa sulle teste dei difensori e termina ...

