Europa League | Nantes-Juventus 0-3 | bianconeri agli ottavi

(Adnkronos) – La Juventus vince 3-0 a Nantes e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium i bianconeri si impongono allo stadio della Beaujoire nel match di ritorno del playoff grazie alla tripletta di Di Maria, a segno al 5?, al 20? (rigore) e al 78?. I francesi hanno giocato in dieci dal 18? per l'espulsione di Pallois. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

