Europa League LIVE: tris Sporting, ribaltone Bayer a Monaco. Alle 21 Man United-Barcellona e Ajax (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non solo Juventus e Roma, in campo tra le 18.45 e le 21 tutte le gare di ritorno dei playoff di Europa League, in attesa degli ottavi in cui... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non solo Juventus e Roma, in campo tra le 18.45 e le 21 tutte le gare di ritorno dei playoff di, in attesa degli ottavi in cui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - onestocalcio : Uno come Di Maria costretto a giocare in Europa League nei peggiori campacci d’Europa solo perché la sua squadracc… - ilRomanistaweb : ??? #Pinto: 'In #EuropaLeague il livello è alto. La #Roma sta cambiando mentalità' #ASRoma -