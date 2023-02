Europa League, Juventus avanti alla fine del primo tempo: Di Maria annienta il Nantes (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la fine del primo tempo, è Juventus a stare in vantaggio in casa del Nantes, nel match valido per la gara di ritorno degli spareggi di Europa League, la seconda competizione europea. A decidere il match fin qui è la grandissima, quasi monumentale, prestazione fatta da Angel Di Maria che sta letteralmente annientando la squadra francese prima con un gol incredibile e dopo con un calcio di rigore che si è guadagnato con una serpentina sensazionale in area di rigore. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo ladel, èa stare in vantaggio in casa del, nel match valido per la gara di ritorno degli spareggi di, la seconda competizione europea. A decidere il match fin qui è la grandissima, quasi monumentale, prestazione fatta da Angel Diche sta letteralmentendo la squadra francese prima con un gol incredibile e dopo con un calcio di rigore che si è guadagnato con una serpentina sensazionale in area di rigore. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

