Europa League, Bayer Leverkusen agli ottavi: Monaco ko ai rigori. Avanti anche Siviglia e Sporting (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primi verdetti dai campi europei per i playoff di Europa League e Conference League, con i match delle 18:45 che hanno assegnato i pass per gli ottavi di finale della seconda e terza competizione continentale per club. La partita più incerta e spettacolare premia il Bayer Leverkusen, che elimina ai rigori il Monaco al Louis II. Nei 90? regolamentari Embolo regala i supplementari nel finale di partita ai padroni di casa, che accorciano sul 2-3 dopo la vittoria dell’andata con lo stesso punteggio. Nei supplementari il risultato non cambia e ai rigori è decisivo l’errore di Matazo, con i tedeschi invece perfetti con tutti e cinque i penalty a segno e Diaby a firmare quello decisivo. Brividi invece per il Siviglia, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primi verdetti dai campi europei per i playoff die Conference, con i match delle 18:45 che hanno assegnato i pass per glidi finale della seconda e terza competizione continentale per club. La partita più incerta e spettacolare premia il, che elimina aiilal Louis II. Nei 90? regolamentari Embolo regala i supplementari nel finale di partita ai padroni di casa, che accorciano sul 2-3 dopo la vittoria dell’andata con lo stesso punteggio. Nei supplementari il risultato non cambia e aiè decisivo l’errore di Matazo, con i tedeschi invece perfetti con tutti e cinque i penalty a segno e Diaby a firmare quello decisivo. Brividi invece per il, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - d_arco75 : @GRealta Era il girone dantesco per aver fatto un'Europa League vergognosa - siamo_la_Roma : ?? ALZA LA CRESTA IL GALLO!!!! ?? SIAMO AVANTI CON BELOTTI!!!! ?? La cronaca LIVE #UEL #RomaSalzburg 1-0 #ASRoma… -