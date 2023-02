Europa League 2022/2023: risultati e classifiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutti i risultati e le classifiche dell’Europa League 2022/2023. Si apre la fase a gironi con due italiane a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho, vincitrice della scorsa Conference League. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. PLAYOFF ANDATA – Giovedì 16 febbraio Ore 18.45 – Ajax – Union Berlino 0-0 Ore 18.45 – Barcellona – Manchester United 2-2 (50? Marcos Alonso, 52? Rashford, 59? Koundé OG, 76? Raphinha) Ore 18.45 – Salisburgo – Roma 1-0 (88? Capaldo) Ore 18.45 – Shakhtar Donetsk – Rennes 2-1 (11? Kryskiv, 45’+1? Bondarenko ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutti ie ledell’. Si apre la fase a gironi con due italiane a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho, vincitrice della scorsa Conference. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. PLAYOFF ANDATA – Giovedì 16 febbraio Ore 18.45 – Ajax – Union Berlino 0-0 Ore 18.45 – Barcellona – Manchester United 2-2 (50? Marcos Alonso, 52? Rashford, 59? Koundé OG, 76? Raphinha) Ore 18.45 – Salisburgo – Roma 1-0 (88? Capaldo) Ore 18.45 – Shakhtar Donetsk – Rennes 2-1 (11? Kryskiv, 45’+1? Bondarenko ...

