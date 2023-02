Euronics: torna la convenienza della promo “Facciamo a metà” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da Euronics torna la convenienza della promo “Facciamo a metà”. Acquistando due prodotti fra i moltissimi indicati in punto vendita un formidabile sconto del 50% sul meno caro. A supporto dell’iniziativa una campagna Tv, radio, digital e social Euronics è il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato nel 2021 di 2,3 miliardi di euro (Iva esclusa). Il Gruppo è costituito da 10 imprenditori italiani presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 450 punti vendita a insegna Euronics, Comet e Sme. I Soci hanno raggiunto una market share di assoluto rilievo nelle regioni da loro presidiate grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dala”. Acquistando due prodotti fra i moltissimi indicati in punto vendita un formidabile sconto del 50% sul meno caro. A supporto dell’iniziativa una campagna Tv, radio, digital e socialè il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato nel 2021 di 2,3 miliardi di euro (Iva esclusa). Il Gruppo è costituito da 10 imprenditori italiani presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 450 punti vendita a insegna, Comet e Sme. I Soci hanno raggiunto una market share di assoluto rilievo nelle regioni da loro presidiate grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #Euronics: torna la convenienza della promo “Facciamo a metà” #tuttotek - SpotandWeb : Nuova notizia: Da Euronics torna la promo “Facciamo a metà” - Engage_Magazine : Da Euronics torna la promo “Facciamo a metà”. A supporto una campagna pubblicitaria - broby68 : Euronics torna in campagna adv per la promozione “Facciamo a metà” - VillaggioTecno : Euronics torna in campagna adv per la promozione “Facciamo a metà” -