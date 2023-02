Eurolega 2022 2023 | l’Olimpia Milano soffre ma batte il Panathinaikos 78-76

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023)il78-76 nel match valido per la 24ª giornata di. Ottima prestazione di squadra dei padroni di casa che mandano quattro giocatori in doppia cifra. Davies e Napier combinano 32 punti a cui si aggiungono i 14 di Melli e gli 11 di Tonut. Non bastano ali 21 punti di Williams per evitare la quarta sconfitta in fila in. Terzo successo consecutivo perche sale a 9 vittorie e 15 sconfitte. Zona playoff lontana, 4 vittorie, ma prestazione che può dare morale alin vista di un finale di stagione tutto da vivere soprattuto in campionato. Primo quarto equilibrato con ilche gioca meglio ...