Età media: Italia paese più vecchio d'Europa (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'età media della popolazione dell'Unione europea è di 44,4 anni e l'Italia si trova in cima alla classifica. Nel nostro paese si registra l'età più elevata tra i 27 Stati che compongono la Ue: 48 anni in media. È quanto emerge dai dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione, che ha spiegato come in Europa l'età sia "aumentata di 2,5 anni (in media di 0,25 all'anno) rispetto ai 41,9 anni del 2012". L'età media degli Italiani è la più alta di tutta Europa. Foto Twitter @RaiNews Età media paese per paese Tra i paesi dell'Ue, l'età media varia dai 38,3 anni di Cipro ai 38,8 dell'Irlanda e dai 39,7 del Lussemburgo ai 48 dell'Italia. Ma ci sono anche i 46,8 anni del Portogallo.

