Essilux: 2022 record per ricavi e utile, cresce il dividendo (Di giovedì 23 febbraio 2023) utile netto in crescita del 15,4% a 2,86 miliardi a fronte di un fatturato salito del 13,9% a 24,5 miliardi. Il Cda proporrà un dividendo di 3,23 euro ad azione (+29%) Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023)netto in crescita del 15,4% a 2,86 miliardi a fronte di un fatturato salito del 13,9% a 24,5 miliardi. Il Cda proporrà undi 3,23 euro ad azione (+29%)

