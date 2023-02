ESCLUSIVA WEB TV Primavera – Mister Nosdeo: “Siamo secondi e dobbiamo giocarcela. In campo sempre con lo spirito ascolano”. (Di giovedì 23 febbraio 2023) La WEB TV dell’Ascoli questa settimana ha fatto un blitz al Picchio Village durante l’allenamento della Primavera bianconera per raccontare il cammino vincente della squadra allenata da Antonino Nosdeo, subentrato il 1° novembre scorso al dimissionario Pergolizzi. Nel Campionato Primavera 2 sono 37 i punti in classifica dell’Ascoli, secondo alla Lazio, capolista con 39 punti. Quella bianconera è una squadra in serie positiva da dieci giornate, in casa non ha mai perso e solo in due occasioni (con Benevento e Pisa alla 2^ e 4^ giornata di andata) non è andata a segno. Numeri importanti, ottenuti grazie all’affiatamento di tutti i reparti e di un gruppo di ragazzi che ha acquisito sempre più consapevolezza nelle proprie potenzialità. “Da quando ho rilevato la squadra si è creata fra noi staff e i ragazzi un’empatia ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La WEB TV dell’Ascoli questa settimana ha fatto un blitz al Picchio Village durante l’allenamento dellabianconera per raccontare il cammino vincente della squadra allenata da Antonino, subentrato il 1° novembre scorso al dimissionario Pergolizzi. Nel Campionato2 sono 37 i punti in classifica dell’Ascoli, secondo alla Lazio, capolista con 39 punti. Quella bianconera è una squadra in serie positiva da dieci giornate, in casa non ha mai perso e solo in due occasioni (con Benevento e Pisa alla 2^ e 4^ giornata di andata) non è andata a segno. Numeri importanti, ottenuti grazie all’affiatamento di tutti i reparti e di un gruppo di ragazzi che ha acquisitopiù consapevolezza nelle proprie potenzialità. “Da quando ho rilevato la squadra si è creata fra noi staff e i ragazzi un’empatia ...

