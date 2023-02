Eros Ramazzotti, la bellissima notizia: nessuno se lo aspettava alla sua età (Di giovedì 23 febbraio 2023) Personaggi Tv. Eros Ramazzotti ha dato una bellissima notizia che ha riempito di entusiasmo i suoi fan. Il cantante ieri, 22 febbraio 2023, non è mancato sul palco di Michelle Impossibile &Friends. Eros ha ritrovato la sua famiglia nello show della sua ex moglie Michelle Hunziker. Nella puntata di esordio della seconda edizione, Eros e Aurora Ramazzotti incinta di quasi 8 mesi si sono dedicati duetti d’amore, che hanno fatto commuovere la conduttrice. Qual è la novità stupenda su Eros Ramazzotti? (Continua dopo le foto…) Eros Ramazzotti confessa di volere un altro figlio Il cantante è al settimo cielo per la gravidanza si sua figlia Aurora. “È un maschietto, ma non so ancora che nome gli ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023) Personaggi Tv.ha dato unache ha riempito di entusiasmo i suoi fan. Il cantante ieri, 22 febbraio 2023, non è mancato sul palco di Michelle Impossibile &Friends.ha ritrovato la sua famiglia nello show della sua ex moglie Michelle Hunziker. Nella puntata di esordio della seconda edizione,e Auroraincinta di quasi 8 mesi si sono dedicati duetti d’amore, che hanno fatto commuovere la conduttrice. Qual è la novità stupenda su? (Continua dopo le foto…)confessa di volere un altro figlio Il cantante è al settimo cielo per la gravidanza si sua figlia Aurora. “È un maschietto, ma non so ancora che nome gli ...

