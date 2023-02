Erano nel front row di Alberta Ferretti. Figlie del fratello Charles, sono cugine di William e Harry (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Milano Fashion Week si tinge di aristocrazia. Eliza e Amelia Spencer, nipoti di Lady Diana, sono state avvistate (come sempre) nel front row di Alberta Ferretti per la FW 2324 hanno sangue così blu che quasi supErano i cugini Harry e William. Ovviamente non è così. Le due gemelle, 30 anni, sono Figlie di Charles, il fratello della (ex) principessa del Galles, scomparsa nel 1997 in un incidente d’auto a Parigi. La madre è Victoria Aitken, ex modella britannica. Non sorprende dunque che le due sorelle siano sempre in prima fila nelle sfilate di New York, Londra e Parigi. Hanno la moda nel sangue. La sorella maggiore è Kitty Spencer, professione musa, testimonial e modella Dolce e Gabbana. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Milano Fashion Week si tinge di aristocrazia. Eliza e Amelia Spencer, nipoti di Lady Diana,state avvistate (come sempre) nelrow diper la FW 2324 hanno sangue così blu che quasi supi cugini. Ovviamente non è così. Le due gemelle, 30 anni,di, ildella (ex) principessa del Galles, scomparsa nel 1997 in un incidente d’auto a Parigi. La madre è Victoria Aitken, ex modella britannica. Non sorprende dunque che le due sorelle siano sempre in prima fila nelle sfilate di New York, Londra e Parigi. Hanno la moda nel sangue. La sorella maggiore è Kitty Spencer, professione musa, testimonial e modella Dolce e Gabbana. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Un attacco russo ha ucciso l’operatore umanitario britannico Pete Reed e ferito due lavoratori umanitari norvegesi… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Iran: Yasaman Aryani e sua madre Monireh Arabshahi sono state rilasciate! Erano state arrestate nel… - Giorgiolaporta : Anche quando alle politiche votava il 64% e non c'era l'allarme #astensionismo i risultati erano simili. In… - StupidWorld90 : 3' puntata della rubrica 'Oggi mi sei venuto in mente te'. Vladimir Koman, in quel 4-2-4 fantasmagorico le premesse… - emiliomagrini : RT @Antifa80: Ecco come erano trattati i cittadini della #Crimea dagli ucraini nel 2014 (in #Donbass era anche peggio) dopo il golpe. I sep… -